Цуренко: Круто, что мы собрались и играем после карантина

В первом матче группового этапа UTF Ladies Invitational Леся Цуренко в двух сетах обыграла Викторию Петренко (6:4, 6:3) и подтвердила статус главного фаворита турнира.

"Приятно было провести матч, но немного трудно было сегодня. Пришлось подождать начала игры, были тяжелые условия, но они для всех одинаковые.

Думаю, в любом случае, очень круто, что мы тут собрались и играем после карантина. Что можем собраться, пообщаться и поиграть в условиях турнира.

Я мало отдыхала, если честно, я много тренировалась, делала все то, что не было запрещено, скучать мне не приходилось. Я превратила квартиру в спортивный зал. Ничему такому новому я не научилась, разве что поняла, что такое жить нормальной жизнью, когда не надо путешествовать", - сказала Цуренко после матча.