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Костюк выиграла первый матч на турнире в Ирпене

Теннис
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Фаворит группы B приблизилась к выходу в полуфинал.

Костюк выиграла первый матч на турнире в Ирпене
Новина українською

На старте выставочного турнира под эгидой Федерации тенниса Украины Марта Костюк ожидаемо разобралась с Марией Берген (6:3, 6:1), которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-1000.

Чемпионка юниорского Australian Open в первом сете сделала два брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Во второй партии Костюк при счете 0:1 забрала шесть геймов подряд и завершила матч эффектным укороченным.

Во втором туре групповой стадии UTF Ladies Invitational Марта Костюк сегодня не ранее 13:00 по Киеву сыграет с Дарьей Лопатецкой.

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В статье: Марта Костюк
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