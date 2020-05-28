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Костюк выиграла первый матч на турнире в Ирпене
Фаворит группы B приблизилась к выходу в полуфинал.
На старте выставочного турнира под эгидой Федерации тенниса Украины Марта Костюк ожидаемо разобралась с Марией Берген (6:3, 6:1), которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-1000.
Чемпионка юниорского Australian Open в первом сете сделала два брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Во второй партии Костюк при счете 0:1 забрала шесть геймов подряд и завершила матч эффектным укороченным.
Во втором туре групповой стадии UTF Ladies Invitational Марта Костюк сегодня не ранее 13:00 по Киеву сыграет с Дарьей Лопатецкой.