Костюк выиграла первый матч на турнире в Ирпене

На старте выставочного турнира под эгидой Федерации тенниса Украины Марта Костюк ожидаемо разобралась с Марией Берген (6:3, 6:1), которая в мировом рейтинге стоит за пределами топ-1000.

Чемпионка юниорского Australian Open в первом сете сделала два брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Во второй партии Костюк при счете 0:1 забрала шесть геймов подряд и завершила матч эффектным укороченным.

Во втором туре групповой стадии UTF Ladies Invitational Марта Костюк сегодня не ранее 13:00 по Киеву сыграет с Дарьей Лопатецкой.