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Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене

Теннис
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Для украинки возобновление сезона не удалось.

Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене
Новина українською

Надежда Киченок досрочно завершила борьбу на UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя, сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.

Накануне Киченок брала медицинский тайм-аут в матче первого тура группового этапа против Марианны Закарлюк (6:3, 3:6, 3:6).

Место Киченок на турнире займет Катерина Дятлова, которая сегодня сыграет с Марией Берген.

Ранее UA-Футбол сообщал об успешном старте Марты Костюк на выставочном турнире в Киевской области.

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В статье: Надежда Киченок
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