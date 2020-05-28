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Надежда Киченок снялась с турнира в Ирпене
Для украинки возобновление сезона не удалось.
Надежда Киченок досрочно завершила борьбу на UTF Ladies Invitational из-за травмы локтя, сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.
Накануне Киченок брала медицинский тайм-аут в матче первого тура группового этапа против Марианны Закарлюк (6:3, 3:6, 3:6).
Место Киченок на турнире займет Катерина Дятлова, которая сегодня сыграет с Марией Берген.
Ранее UA-Футбол сообщал об успешном старте Марты Костюк на выставочном турнире в Киевской области.
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