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Второй день турнира в Ирпене досрочно завершен
Киевскую область продолжают атаковать обильные осадки.
Федерация тенниса Украины сообщила, что из-за непогоды сегодняшние матчи выставочного турнира UTF Ladies Invitational перенесены на пятницу, 29 мая.
До наступления дождя организаторам турнира в Ирпене удалось провести только одну игру. Дарья Лопатецкая в перенесенном матче в двух сетах уверенно обыграла Людмилу Киченок (6:2, 6:3).
Второй матч игрового дня доигран не был – Екатерина Дятлова и Мария Берген покинули корт при счете 5:3 в первом сете в пользу первой.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Надежда Киченок досрочно покинула турнир в Ирпене из-за травмы локтя.