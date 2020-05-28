ATP совместила старые и новые фото игроков

На официальной странице АТР в "Инстаграме" опубликовано несколько коллажей с теннисистами, на которых их лица разделены на две части: фотографии из молодости и сделанные в настоящее время. Представлены семь теннисистов: Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Григор Димитров.

Ранее пресс служба АТР показала, как бы выглядели игроки, если бы поменялись причёсками.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе "Ролан Гаррос" на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.