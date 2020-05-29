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Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии
Первая ракетка Украины вскоре вернется на корт.
Как сообщает издание Bild, Элина Свитолина вошла в состав участниц выставочного турнира, который пройдет 13 июля на травяных кортах в Берлине.
Помимо Свитолиной в столице Германии выступят Юлия Гергес, Андреа Петкович, Кики Бертенс и еще две теннисистки, имена которых на данный момент неизвестны. В мужской сетке должны сыграть Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кирьос.
Призовой фонд выставочного турнира при участии Свитолиной составляет 100 тысяч евро.
Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике.