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Одна из лучших теннисисток Украины празднует свой день рождения. Фото
Леся Цуренко - поздравляем!
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) сегодня празднует свой День рождения. Спортсменка на своей официальной странице в Instagram опубликовала соответствующее фото.
"Счастливый дождь. Мой день рождения"
От всей души поздравляем Лесю с этим замечательным праздником и желаем ей новых свершений !!!
Напомним, что ранее Роджер Федерер был признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2020 года.
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