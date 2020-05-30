Одна из лучших теннисисток Украины празднует свой день рождения. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №139) сегодня празднует свой День рождения. Спортсменка на своей официальной странице в Instagram опубликовала соответствующее фото.

"Счастливый дождь. Мой день рождения"

От всей души поздравляем Лесю с этим замечательным праздником и желаем ей новых свершений !!!

Напомним, что ранее Роджер Федерер был признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2020 года.