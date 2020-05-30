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Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель

Теннис
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Мотивация от украинки

Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) на своей официальной странице в Instagram опубликовала мотивационное обращение ко всем болельщикам.

"Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель"

Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о своих тренировках и планах после карантина.

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В статье: Даяна Ястремская
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