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Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель
Мотивация от украинки
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) на своей официальной странице в Instagram опубликовала мотивационное обращение ко всем болельщикам.
"Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель"
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о своих тренировках и планах после карантина.
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