Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №21) на своей официальной странице в Instagram опубликовала мотивационное обращение ко всем болельщикам.

"Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель"

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о своих тренировках и планах после карантина.