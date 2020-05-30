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Лучший теннисист Италии, 11-я ракетка мира перенесет тяжелую операцию на ногах

Теннис
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Неприятные новости

Лучший теннисист Италии, 11-я ракетка мира перенесет тяжелую операцию на ногах
UA-Футбол
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Известный итальянский теннисист, одиннадцатая ракетка мира Фабио Фоньини перенесет операцию на ногах. Соответствующую информацию он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Привет всем, у меня уже три с половиной года проблемы с левым голеностопом, но я научился с ними справляться. В течение последних двух лет стал беспокоить и правый голеностоп. Я надеялся, что проблемы пройдут за два месяца карантина, но когда вернулся к тренировкам, ничего не изменилось.

После обследования и долгого обсуждения с командой я решил сделать артроскопическую операцию на обоих голеностопах. Я считаю, что правильно ее сделать, пока в туре вынужденный перерыв. Сегодня у меня операция в Италии. Очень жду, когда снова вернусь к игре! Я знаю, вы меня поддержите. Всех крепко обнимаю! Фабио"

Лучший теннисист Италии, 11-я ракетка мира перенесет тяжелую операцию на ногах - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о тренировках во время карантина.

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В статье: Фабио Фоньини
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