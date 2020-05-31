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Она прекрасна: Элина Свитолина поделилась с фанатами ярким солнечным фото
Без сомнения, самая красивая теннисистка планеты
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым солнечным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Впитываю мою дневную дозу солнечного света" - написала она.
Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города, а Марина Бех-Романчук поделилась фото с отдыха в Буковеле.
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