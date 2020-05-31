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Она прекрасна: Элина Свитолина поделилась с фанатами ярким солнечным фото

Теннис
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Без сомнения, самая красивая теннисистка планеты

Она прекрасна: Элина Свитолина поделилась с фанатами ярким солнечным фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым солнечным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Впитываю мою дневную дозу солнечного света" - написала она.

Она прекрасна: Элина Свитолина поделилась с фанатами ярким солнечным фото - изображение 1

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города, а Марина Бех-Романчук поделилась фото с отдыха в Буковеле.

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В статье: Элина Свитолина
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