Она прекрасна: Элина Свитолина поделилась с фанатами ярким солнечным фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым солнечным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Впитываю мою дневную дозу солнечного света" - написала она.

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города, а Марина Бех-Романчук поделилась фото с отдыха в Буковеле.