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Мужской US Open: Без зрителей, с чартерными рейсами, каждому тест на коронавирус перед вылетом

Теннис
(1 голосов)

Объявлены основные требования

Мужской US Open: Без зрителей, с чартерными рейсами, каждому тест на коронавирус перед вылетом
UA-Футбол
Новина українською

Руководство по организации розыгрыша Открытого чемпионата США опубликовало список мер, которые должны происходить в случае проведения турнира.

Из них можно выделить 5 основных пунктов:

1. Проведение турнира без зрителей.

2. Для уменьшения риска заражения спортсменов, каждому из них может быть предоставлен чартерный рейс в город проведения турнира. При этом число людей в командах теннисистов будет ограничено.

3. Перед вылетом в США каждый участник будет проходить тесты на коронавирус.

4. Число судей на матчах будет уменьшено. Как болбоев не будут использовать детей.

5. Может быть изменен формат проведения матчей. Если ассоциация игроков заявит о желании провести мужской розыгрыш в трехсетовом формате, их предложение будет рассмотрено.

Напомним, что ранее Фабио Фоньини выложил фото после операции.

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В статье: us open
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Источник:
XSport.ua

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