Цуренко и Костюк без поражений прошли групповой раунд турнира в Ирпене

В группе А ожидаемо доминировала Леся Цуренко – опытная киевлянка в трех матчах против Виктории Петренко (6:4, 6:3), Дарьи Лопатецкой (7:5, 6:2) и Людмилы Киченок (6:4, 6:1) не проиграла ни одного сета.

У Марты Костюк не возникло никаких проблем с попаданием в полуфинал из группы B. В Ирпене 17-летняя теннисистка разобралась с Марией Берген (6:3, 6:1), Марианной Закарлюк (6:2, 6:4) и Екатериной Дятловой (6:3, 6:1).

Последнюю путевку в полуфинал UTF Ladies Invitational разыграют Дарья Лопатецкая и Виктория Петренко.

В полуфинале турнира в Ирпене сегодня не ранее 12:00 Леся Цуренко сыграет с Марианной Закарлюк, а Марта Костюк не ранее 14:00 встретится с Лопатецкой или Петренко.