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Матч Свитолиной – среди лучших в современной истории Ролан Гаррос

Теннис
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Первая ракетка Украины попала в подборку WTA.

Матч Свитолиной – среди лучших в современной истории Ролан Гаррос
Новина українською

Женская теннисная ассоциация представила восемь самых ярких матчей второго круга на Ролан Гаррос с 1996 по 2020 года.

Элину Свитолину в WTA отметили за драматичную 3-часовую победу над Юлией Путинцевой в 2015 году. Украинка проигрывала 1:6, 0:3, но нашла в себе силы совершить впечатляющий камбэк (1:6, 7:5, 9:7).

На Ролан Гаррос-2015 Элина Свитолина впервые в карьере дошла до четвертьфинала, проиграв экс-первой ракетке мира Ане Иванович (3:6, 2:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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