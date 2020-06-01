Матч Свитолиной – среди лучших в современной истории Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация представила восемь самых ярких матчей второго круга на Ролан Гаррос с 1996 по 2020 года.

Элину Свитолину в WTA отметили за драматичную 3-часовую победу над Юлией Путинцевой в 2015 году. Украинка проигрывала 1:6, 0:3, но нашла в себе силы совершить впечатляющий камбэк (1:6, 7:5, 9:7).

На Ролан Гаррос-2015 Элина Свитолина впервые в карьере дошла до четвертьфинала, проиграв экс-первой ракетке мира Ане Иванович (3:6, 2:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.