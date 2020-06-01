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Ирпень. Лопатецкая совершила камбэк и вышла в полуфинал

Теннис
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Групповой этап официально завершен.

Ирпень. Лопатецкая совершила камбэк и вышла в полуфинал
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В заключительном матче группы А Дарья Лопатецкая в трех сетах обыграла Викторию Петренко (4:6, 6:3, 6:2) и вышла в полуфинал со второго места.

После поражения в первом сете Лопатецкая во второй партии уступала 1:3, но выдала серию из пяти выигранных геймов подряд и перехватила инициативу. В решающем сете Дарья сделала два брейка и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

В полуфинале UTF Ladies Invitational Дарья Лопатецкая через несколько часов сыграет с Мартой Костюк. Перед этим матче на корт выйдут Леся Цуренко и Марианна Закарлюк.

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В статье: теннис Дарья Лопатецкая
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