Ирпень. Лопатецкая совершила камбэк и вышла в полуфинал

В заключительном матче группы А Дарья Лопатецкая в трех сетах обыграла Викторию Петренко (4:6, 6:3, 6:2) и вышла в полуфинал со второго места.

После поражения в первом сете Лопатецкая во второй партии уступала 1:3, но выдала серию из пяти выигранных геймов подряд и перехватила инициативу. В решающем сете Дарья сделала два брейка и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

В полуфинале UTF Ladies Invitational Дарья Лопатецкая через несколько часов сыграет с Мартой Костюк. Перед этим матче на корт выйдут Леся Цуренко и Марианна Закарлюк.