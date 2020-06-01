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Цуренко получила травму и снялась с турнира в Ирпене

Теннис
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Главный фаворит покидает соревнования

Цуренко получила травму и снялась с турнира в Ирпене
Новина українською

Первый полуфинальный матч на UTF Ladies Invitational между Марианной Закарлюк и Лесей Цуренко досрочно завершен в связи с травмой последней.

При счете 0:2 Цуренко в начале третьего гейма отказалась от продолжения борьбы. Отметим, что Леся не стала брать медицинский тайм-аут.

Закарлюк стала первой финалисткой турнира в Ирпене, а ее соперница по решающему матчу определится в противостоянии между Мартой Костюк и Дарьей Лопатецкой.

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В статье: Леся Цуренко Марианна Закарлюк
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