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Цуренко получила травму и снялась с турнира в Ирпене
Главный фаворит покидает соревнования
Первый полуфинальный матч на UTF Ladies Invitational между Марианной Закарлюк и Лесей Цуренко досрочно завершен в связи с травмой последней.
При счете 0:2 Цуренко в начале третьего гейма отказалась от продолжения борьбы. Отметим, что Леся не стала брать медицинский тайм-аут.
Закарлюк стала первой финалисткой турнира в Ирпене, а ее соперница по решающему матчу определится в противостоянии между Мартой Костюк и Дарьей Лопатецкой.
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