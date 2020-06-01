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Костюк стала второй полуфиналисткой турнира в Ирпене

Теннис
(2 голосов)

На UTF Ladies Invitational известны имена двух финалисток.

Костюк стала второй полуфиналисткой турнира в Ирпене
Новина українською

Как и первый полуфинал между Марианной Закарлюк и Лесей Цуренко, матч Марты Костюк и Дарьи Лопатецкой затянулся всего на два гейма.

При счете 0:2 в пользу Костюк Лопатецкая отказалась продолжать игру из-за проблем с коленом. Отметим, что Дарья проводила свой второй матч за день – утром 17-летняя теннисистка в тяжелом трехсетовом матче обыграла Викторию Петренко.

В финале выставочного турнира в Ирпене Марта Костюк сыграет с Марианной Закарлюк. Матч состоится во вторник, 2 июня.

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В статье: Марта Костюк Дарья Лопатецкая
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