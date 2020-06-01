Директор Ролан Гаррос оценил шансы Надаля, Федерера и Джоковича

Ги Форже, директор турнира "Ролан Гаррос", предположил, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут в состоянии показывать теннис наивысшего уровня и после возобновления турниров.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а "Ролан Гаррос" перенесён с мая на сентябрь.

"Когда тур возобновится, игроки, у которых больше опыта, по-прежнему будут на вершине. Думаю, Федерер, Надаль или Джокович, пусть даже они меньше потренируются, смогут полагаться на свой опыт и в нужные моменты дадут результат. Они очень хорошо выступали в прошлом году", — приводит слова Форже Tennis 365.