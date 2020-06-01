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Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США

Теннис
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Эту акцию запустил Фрэнсис Тиафо

Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США
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Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала инициативу соотечественника Фрэнсиса Тиафо, запустившего акцию по борьбе с расизмом после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

"Изменения начинаются с каждого из нас. Спасибо, Фрэнсис!" — написала Серена на своей странице в "Твиттере", опубликовав созданный Тиафо видеоролик.

Тиафо запустил акцию в поддержку темнокожих людей в США вместе со своей девушкой Аян Брумфилд.

"Это наш небольшой вклад, чтобы распространить информацию о несправедливой гибели темнокожих людей в США. Это гораздо важнее тенниса. Надо выступить всем, независимо от пола, социального положения, расовой и этнической принадлежности. Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки", — говорят Тиафо и Брумфилд в видеоролике.

Акцию поддержали также Кори Гауфф, Наоми Осака, Жо-Вилфрид Цонга, Гаэль Монфис и другие

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В статье: Серена Уильямс
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