Серена Уильямс присоединилась к акции в поддержку темнокожих людей в США

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала инициативу соотечественника Фрэнсиса Тиафо, запустившего акцию по борьбе с расизмом после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

"Изменения начинаются с каждого из нас. Спасибо, Фрэнсис!" — написала Серена на своей странице в "Твиттере", опубликовав созданный Тиафо видеоролик.

Тиафо запустил акцию в поддержку темнокожих людей в США вместе со своей девушкой Аян Брумфилд.

"Это наш небольшой вклад, чтобы распространить информацию о несправедливой гибели темнокожих людей в США. Это гораздо важнее тенниса. Надо выступить всем, независимо от пола, социального положения, расовой и этнической принадлежности. Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки", — говорят Тиафо и Брумфилд в видеоролике.

Акцию поддержали также Кори Гауфф, Наоми Осака, Жо-Вилфрид Цонга, Гаэль Монфис и другие