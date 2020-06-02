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Камбэк Свитолиной вошел в рейтинг лучших матчей Ролан Гаррос

Теннис
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Первая ракетка Украины в Париже всегда балует фанатов драматичными играми.

Камбэк Свитолиной вошел в рейтинг лучших матчей Ролан Гаррос
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В WTA представили подборку лучших матчей четвертого раунда на Ролан Гаррос за последние 21 год.

В 2017-м Элина Свитолина и Петра Мартич устроили незабываемую драму на грунтовом корте Открытого чемпионата Франции. В решающем сете украинка с пятым номером посева проигрывала 2:5 и 0:30 – Мартич от четвертьфинала отделяли всего два мяча, но Свитолина внезапно преобразилась и до конца матча не проиграла ни одного гейма.

После волевой победы над Петрой Мартич (4:6, 6:3, 7:5) Элина Свитолина в 1/4 финала Ролан Гаррос драматично проиграла Симоне Халеп и не смогла впервые в карьере добраться до полуфинала на турнире Большого шлема.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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