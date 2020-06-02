Надаль: Невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от возвращения на корт. Экс первая ракетка мира возобновил тренировки на кортах в своей академии на Мальорке (Испания). Как и другим теннисистам, из-за пандемии коронавируса ему пришлось несколько месяцев находиться на самоизоляции.

"Наконец мы можем вернуться на корт. Я рад, что снова работаю в своей академии. И я рад, что дети также могут играть. Они очень рады, а это для нас главное.

Конечно, хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны. Но нужно запастись терпением, необходима вакцина. В то же время мне не кажется, что теперь наступит какая-то новая реальность.

Новая реальность — только та, которую мы примем. А нам нравится видеть, как люди обнимают друг друга, общаются. Мы ждём этого, ждём, что это станет нормой вновь. Невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием", — цитирует Надаля Tennis World USA.