Марта Костюк: В финале UTF Ladies Invitational хотела сыграть с Цуренко

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире UTF Ladies Invitational в Ирпене.

"Финал был намного интереснее, чем групповой этап. Марианна сменила тактику. Этого я и ожидала.

Была борьба, нужно было подстраиваться. Я рада, что был интересный матч и нервы.

Мне очень помог день, когда мы играли 2 матча. Был объем, которого не хватало. С каждым днем было все лучше и лучше.

Планировала финал с Цуренко, очень хотела с ней сыграть. Мы с ней тренировались, но, если честно, я переживала, что после такого матча мы не будем с ней дружить", – сказала Костюк.