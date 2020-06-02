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Марта Костюк: В финале UTF Ladies Invitational хотела сыграть с Цуренко
Украинская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Ирпене
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире UTF Ladies Invitational в Ирпене.
"Финал был намного интереснее, чем групповой этап. Марианна сменила тактику. Этого я и ожидала.
Была борьба, нужно было подстраиваться. Я рада, что был интересный матч и нервы.
Мне очень помог день, когда мы играли 2 матча. Был объем, которого не хватало. С каждым днем было все лучше и лучше.
Планировала финал с Цуренко, очень хотела с ней сыграть. Мы с ней тренировались, но, если честно, я переживала, что после такого матча мы не будем с ней дружить", – сказала Костюк.