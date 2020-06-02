  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк: В финале UTF Ladies Invitational хотела сыграть с Цуренко
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк: В финале UTF Ladies Invitational хотела сыграть с Цуренко

Теннис
(1 голосов)

Украинская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Ирпене

Марта Костюк: В финале UTF Ladies Invitational хотела сыграть с Цуренко
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире UTF Ladies Invitational в Ирпене.

"Финал был намного интереснее, чем групповой этап. Марианна сменила тактику. Этого я и ожидала.

Была борьба, нужно было подстраиваться. Я рада, что был интересный матч и нервы.

Мне очень помог день, когда мы играли 2 матча. Был объем, которого не хватало. С каждым днем было все лучше и лучше.

Планировала финал с Цуренко, очень хотела с ней сыграть. Мы с ней тренировались, но, если честно, я переживала, что после такого матча мы не будем с ней дружить", – сказала Костюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...