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Свитолина опубликовала цитату Манделы в знак протеста против расизма

Теннис
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Первая ракетка Украины присоединилась к международному движению против насилия и расизма.

Свитолина опубликовала цитату Манделы в знак протеста против расизма
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Массовые протесты в США и во всем мире начались после убийства полицейскими в Кливленде темнокожего Джорджа Флойда, который был задержан стражами правопорядка после попытки расплатиться фальшивым чеком на 20 долларов.

Элина Свитолина в Instagram выложила цитату бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и опубликовала видео с дружбой детей различных рас.

"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность".

“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ - Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela ✊????✊????✊????✊????✊????

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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В статье: расизм Элина Свитолина
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