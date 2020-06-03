Свитолина опубликовала цитату Манделы в знак протеста против расизма

Массовые протесты в США и во всем мире начались после убийства полицейскими в Кливленде темнокожего Джорджа Флойда, который был задержан стражами правопорядка после попытки расплатиться фальшивым чеком на 20 долларов.

Элина Свитолина в Instagram выложила цитату бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы и опубликовала видео с дружбой детей различных рас.

"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность".