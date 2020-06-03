Чемпион Уимблдона поставил Джоковича выше Федерера и Надаля

Кэш, который в 1987 году выиграл Уимблдон, аргументировал свою позицию.

"Джокович почти догнал Федерера и Надаля, хотя его карьера началась позже. Невозможно игнорировать статистику личных встреч между ними.

Джокович лучший, по победам на Шлемах он стремительно догоняет Федерера и Надаля.

Федерер? Его называют лучшим в истории, но по сути он даже не второй среди своих нынешних соперников", - заявил Кэш.

Отметим, что по личным встречам с Федерером Джокович ведет со счетом 27:23, а против Надаля у серба 29 побед при 26 поражениях.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча, став чемпионом Australian Open, турнира в Дубае и командных соревнований ATP Cup.