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Надалю – 34. Вспоминаем лучший матч в карьере испанца. ВИДЕО
Грунтовый король сегодня празднует свой 34-й день рождения.
Вероятно, свой самый доминирующий матч в карьере Рафаэль Надаль провел 12 лет назад, когда в финале Ролан Гаррос с неприличным счетом разбил самого Роджера Федерера (6:1, 6:3, 6:0).
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