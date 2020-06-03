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Кори Гауфф поддержала ЛГБТ-сообщество

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Соответствующий пост теннисистка опубликовала в твиттере

Кори Гауфф поддержала ЛГБТ-сообщество
Новина українською

16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поддержала ЛГБТ-сообщество, опубликовав соответствующий твит.

"Желаю всем счастливого месяца прайдов! Я очень ценю и одобряю всех участников ЛГБТ-сообщества. Люблю вас! Молчать — значит выбирать сторону угнетателя!" — написала Гауфф в своём "твиттере".

Гауфф — победительница трёх турниров WTA (из них один — в одиночном разряде), победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года в одиночном разряде среди юниоров, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде среди юниоров, финалистка Открытого чемпионата США 2017 года в одиночном разряде среди юниоров, самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире "Большого шлема".

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В статье: Кори Гауфф
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