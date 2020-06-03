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Надаль отпраздновал день рождения в своей академии
Имениннику подарили огромный торт
19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль отпраздновал 34-й день рождения в своей академии, которая расположена в его родном городе Манакоре, в южной части Майорки.
Учащиеся академии расселись на трибунах в шахматном порядке, строго соблюдая социальную дистанцию, и спели вышедшему на корт имениннику "Happy Birthday to you!". В центре корта Надаля ждал праздничный торт с эмблемой академии и теннисными мячиками.
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