Надаль отпраздновал день рождения в своей академии

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль отпраздновал 34-й день рождения в своей академии, которая расположена в его родном городе Манакоре, в южной части Майорки.

Учащиеся академии расселись на трибунах в шахматном порядке, строго соблюдая социальную дистанцию, и спели вышедшему на корт имениннику "Happy Birthday to you!". В центре корта Надаля ждал праздничный торт с эмблемой академии и теннисными мячиками.