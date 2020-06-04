Пять примечательных моментов Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос

Рафаэль Надаль с его 12-ю победами в Париже – самый успешный теннисист в истории Ролан Гаррос. Помимо того, что он оставил неизгладимый след на грунтовых кортах столицы Франции, за эти годы манакорец сгенерировал бесчисленное количество памятных моментов.

ATPTour.com оглядывается назад и вспоминает пять самых ярких моментов Надаля на Открытом чемпионате Франции.

В Париж на костылях

Травмы дважды откладывали дебют Надаля на Ролан Гаррос. В 2003 году во время тренировки в Манакоре он повредил правый локоть, а спустя год получил стрессовый перелом левой ноги во время своей победы в Эшториле над Ришаром Гаске.

Несмотря на травму, агент Надаля Карлос Коста убедил Рафаэля в 2004-м приехать на Ролан Гаррос на две спонсорских встречи. Хотя поездка длилась всего несколько дней, Коста полагал, что для Надаля было бы хорошо познакомиться с окружающей средой и ощутить шарм корта имени Филиппа Шатрие.

Надаль сел в самолет со своими костылями и на них совершил прогулку по теннисному комплексу в Париже. Для знакомства с кортом Филиппа Шатрие испанец вместе с агентом поднялся на вершину трибуны.

«Мы пошли смотреть матч Робредо, и Надаль смог находиться на трибуне только на 10 минут», - вспоминает Коста. «Он не мог быть на трибуне, а не на площадке. Тогда я понял, что он чемпион.

На улице, без моего вопроса, он сказал, что больше не может быть там. Он сказал, что подавлен, потому что не его очередь побеждать, а он должен был выиграть, когда сыграет там впервые».

5 июня 2005 года Надаль забрался в один из боксов на стадионе, чтобы отпраздновать свой первый титул в Париже после победы в финале над Мариано Пуэртой (6:7, 6:3, 6:1, 7:5). Все считали его фаворитом, но победа все еще была экстраординарной для теннисиста, которому лишь недавно исполнилось 19 лет.

«Я сказал тебе, что сделаю это», - крикнул Надаль Косте, когда настала его очередь для чемпионского рукопожатия.

Зидан и первый титул

Рафаэль Надаль свой первый кубок Coupe des Mousquetaires получил из рук Зинедина Зидана, легенды французского футбола и нынешнего главного тренера мадридского Реала. Для Надаля, известного своей любовью к футболу, было невероятно захватывающе получить свой первый титул Ролан Гаррос именно от Зидана.

Вернувшись в раздевалку, Надаль пил безалкогольный напиток. У него был короткий разговор с Хайме Лиссавецки, тогдашним госсекретарем по спорту в правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в Испании. Позже, все еще одетый в свою зеленую футболку без рукавов и белые пиратские штаны, которые были на нем в матче Пуэртой, Рафа сидел на деревянной скамье с трофеем, пока его команда продолжала вспоминать моменты финала.

Позже к Надалю наведались два особенных гостя, чтобы поздравить с победой и сфотографироваться с ним: чемпион Ролан Гаррос 1977 года Гильермо Вилас и Густаво Куэртен, бывшая первая ракетка мира и трехкратный чемпион Парижа (1997, 2000, 2001).

Матс Виландер, еще один трехкратный победитель Открытого чемпионата Франции (1982, 1985, 1988), также попросил фотографию. До Надаля швед был последним теннисистом, которому с первой попытки удалось выиграть турнир Большого шлема.

Но никто в раздевалке, даже сам Надаль, в тот день не могли представить, что они только что стали свидетелями рождения лучшего теннисиста всех времен на грунте.

Финал в понедельник

Когда Надаль собирался стать первым семикратным чемпионом в истории Ролан Гаррос, в его планы вмешался дождь, из-за которого концовка финала 2012 года против Новака Джоковича была отложена на понедельник.

Матч был прерван в воскресенье вечером при счете 6:4, 6:3, 2:6, 1:2 в пользу Надаля. В тот момент Джокович находился на подъеме – когда все уже списали серба со счетов, он при счете 0:2 в третьем сете выиграл восемь геймов подряд и вернулся в битву за титул.

Той ночью Надаль не мог заснуть. Была уже почти полночь, а Рафа все еще пребывал в обеспокоенном состоянии, думая о камбэке Джоковича.

В отчаянной попытке расслабиться Надаль открыл свой ноутбук и начал смотреть японский аниме-сериал «Жемчуг дракона». Испанцу удалось очистить свой ум от суеты – вскоре он заснул.

После проливного дождя финал возобновился в понедельник в 13:00 по местному времени. Надаль в четвертом сете сделал обратный брейк и добил Джоковича – 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. В статусе семикратного чемпиона Ролан Гаррос Рафа превзошел достижение Бьорна Борга и официально стал самым успешным в истории грунтового Шлема.

«Вызовите скорую!»

После того, как в 2014 году Надаль в девятый раз защитил трофей Coupe des Mousquetaires, обыграв в финале Джоковича (3:6, 7:5, 6:2, 6:4), Рафа забрался в бокс своей команды, чтобы отпраздновать победу с близкими людьми. Когда он добрался до Тони Надаля, своего дяди и тренера, то прошептал ему на ухо, что ему нужна медицинская помощь.

«С третьего сета у него были судороги, и он попросил меня вызвать медиков», - объяснил Тони. «Я разговаривал с доктором Надаля – он сказал мне, что у него нет солевого раствора. После этого он пошел к врачу, и ему стало лучше.

Рафе было сложнее, чем Джоковичу, потому что у него были судороги. Играя в течении часа со спазмами, вы все время сомневаетесь. Вы знаете, что вам нужно бегать больше, чем обычно. Надаль знал, что если мы не выиграем матч в четвертом сете, будет сложно сделать это в пятом».

Надаль повторил это, когда говорил с журналистами после матча.

«Это был Ролан Гаррос, на котором я больше всего страдал. Были моменты, когда я чувствовал себя очень опустошенным, очень уставшим. Я не знаю, что случилось бы в пятом сете. Думаю, я бы попытался найти силы откуда-то, но я был действительно в плохом настроении и очень сильно ограничивал свои физические возможности.

Страсть, мотивация, желание победить ... Все это удерживает вас на корте с менталитетом, который вы хотите иметь. Я не знаю, что это было, но по какой-то причине мне удалось справиться с этим. Я мог страдать и находить решения. Я справился с физически трудными моментами с очень качественным теннисом. Так или иначе, я нашел способ выиграть этот титул».

Копия трофея Ролан Гаррос

Когда Надаль в 2017 году стал 10-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, на Ролан Гаррос решили красиво отметить этот исторический момент в мире спорта, подарив испанцу копию трофея Coupe des Mousquetaires с выгравированной надписью в честь десятого титула. Любой другой чемпион никогда не удостаивался такой чести.

Организаторы французского Шлема решили, что испанец после 10-й победы должен стать первым теннисистом в истории с личным трофеем Coupe des Mousquetaires.

Обычно чемпионы Ролан Гаррос позируют с трофеем после финала и на следующий день в культовой части Парижа, но тот кубок, который они забирают домой, является уменьшенной копией. Для Надаля организаторы Шлема сделали копию в натуральную величину, чтобы испанец мог выставить ее в музее своей академии.

Кроме того, на Ролан Гаррос отметили 10-й титул Надаля еще несколькими красивыми жестами. Во-первых, фанаты на трибунах сделали для испанца перформанс, сформировав мозаику с надписью «Браво Рафа» и огромной цифрой 10 в честь юбилейного титула. А затем на корте в обход традиционного протокола неожиданно появился Тони Надаль, чтобы вручить своему племяннику особенный трофей.