Матч Свитолиной попал в подборку лучших четвертьфиналов Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку лучших матчей 1/4 финала на Ролан Гаррос за последние 21 год.

В 2017-м Элина Свитолина в матче 1/4 финала против Симоны Халеп вела 6:3 и 5:2, но довести дело до победы так и не смогла. На тайбрейке второго сета украинка не реализовала матч-бол, а в решающей партии быстро проиграла шесть геймов подряд.

Халеп после невероятного камбэка в матче со Свитолиной в Париже дошла до финала, проиграв в решающем матче сенсационной Елене Остапенко. Чемпионкой Ролан Гаррос румынка станет через год.