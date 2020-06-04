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Матч Свитолиной попал в подборку лучших четвертьфиналов Ролан Гаррос
О той игре украинке лучше не напоминать.
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила подборку лучших матчей 1/4 финала на Ролан Гаррос за последние 21 год.
В 2017-м Элина Свитолина в матче 1/4 финала против Симоны Халеп вела 6:3 и 5:2, но довести дело до победы так и не смогла. На тайбрейке второго сета украинка не реализовала матч-бол, а в решающей партии быстро проиграла шесть геймов подряд.
Халеп после невероятного камбэка в матче со Свитолиной в Париже дошла до финала, проиграв в решающем матче сенсационной Елене Остапенко. Чемпионкой Ролан Гаррос румынка станет через год.