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16-летняя теннисистка выступила на протестах в США

Теннис
(1 голосов)

Кори Гауфф поддержала общественное мнение.

16-летняя теннисистка выступила на протестах в США
Новина українською

Гауфф взяла слово на протестах в Делрей-Бич, которые разгорелись вскоре после смерти темнокожего Джорджа Флойда после жестоких действий со стороны полицейских.

"Печально, что я протестую против того же, что и моя бабушка 50 лет назад. Мы должны любить друг друга, несмотря ни на что. Нам нужно действовать и мы не должны молчать. Кто молчит – тот выбирает сторону угнетателя.

Я борюсь за будущее моих братьев. Я борюсь за будущее моих детей. Я борюсь за будущее моих внуков. Сейчас мы должны изменить ситуацию", - цитирует Гауфф USA Today.

Кори Гауфф в 16 лет дебютировала в топ-50 рейтинга WTA, завоевала один титул и дважды сыграла в четвертом раунде на турнире Большого шлема.

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В статье: расизм Кори Гауфф
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