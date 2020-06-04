  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Билеты на турнир Джоковича продали за 7 минут
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты на турнир Джоковича продали за 7 минут

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют через неделю

Билеты на турнир Джоковича продали за 7 минут
Новина українською

Сегодня, 4 июня, в продажу поступили билеты на выставочный турнир Adria Tour, который организует сербский теннисист Новак Джокович. 1000 билетов на турнир, который через неделю стартует в Сербии, организаторы распродали за семь минут.

Ещё 1000 билетов выставят на продажу завтра, 5 июня. Пока не известно, сколько билетов появится в продаже суммарно.

Участие на турнире Adria Tour уже подтвердили Джокович, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.

Турнир будет состоять из серии выставочных матчей. Организаторы намереваются допустить на матчи некоторое число зрителей с соблюдением норм безопасности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...