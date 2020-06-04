Билеты на турнир Джоковича продали за 7 минут

Сегодня, 4 июня, в продажу поступили билеты на выставочный турнир Adria Tour, который организует сербский теннисист Новак Джокович. 1000 билетов на турнир, который через неделю стартует в Сербии, организаторы распродали за семь минут.

Ещё 1000 билетов выставят на продажу завтра, 5 июня. Пока не известно, сколько билетов появится в продаже суммарно.

Участие на турнире Adria Tour уже подтвердили Джокович, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.

Турнир будет состоять из серии выставочных матчей. Организаторы намереваются допустить на матчи некоторое число зрителей с соблюдением норм безопасности.