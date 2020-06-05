В АТР и WTA готовят сокращение призовых

Экономические последствия пандемии коронавируса вынуждают боссов АТР и WTA сократить призовые.

В мужском теннисе уменьшение выплат прогнозируется на отметке в 30-50%, а доходы женщин упадут на 17-18%

Показательно, что в АТР хотят обязать организаторов турниров взять на себя расходы по тестированию на коронавирус. WTA собирается проводит тесты за свой счет.

Мировой теннис ушел на карантин в середине марта. В календарях ATP и WTA пауза продлится как минимум до августа.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк стала чемпионкой выставочного турнира Федерации тенниса Украины.