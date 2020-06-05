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В АТР и WTA готовят сокращение призовых
В мировом теннисе станет меньше денег.
Экономические последствия пандемии коронавируса вынуждают боссов АТР и WTA сократить призовые.
В мужском теннисе уменьшение выплат прогнозируется на отметке в 30-50%, а доходы женщин упадут на 17-18%
Показательно, что в АТР хотят обязать организаторов турниров взять на себя расходы по тестированию на коронавирус. WTA собирается проводит тесты за свой счет.
Мировой теннис ушел на карантин в середине марта. В календарях ATP и WTA пауза продлится как минимум до августа.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк стала чемпионкой выставочного турнира Федерации тенниса Украины.