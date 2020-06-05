Барти может отказаться от поездки на US Open

Эшли Барти не исключила, что пандемия коронавируса вынудит ее отказаться от поездки в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США.

"Это здорово, что о теннисе снова заговорили и все двигается в том направлении, что мы скоро вновь будем выступать на турнирах, но мне нужно будет изучить всю информацию от WTA и USTA прежде, чем принимать решение о своём участии на турнирах в США.

Я должна учитывать не только свои, но и интересы своей команды", - говорит австралийка.

Эшли Барти в прошлом году на US Open дошла до четвертого раунда, проиграв китаянке Ван Цян.

Открытый чемпионат США 2020 года должен пройти с 31 августа по 14 сентября.