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Барти может отказаться от поездки на US Open
Первая ракетка мира готова пропустить турнир Большого шлема.
Эшли Барти не исключила, что пандемия коронавируса вынудит ее отказаться от поездки в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США.
"Это здорово, что о теннисе снова заговорили и все двигается в том направлении, что мы скоро вновь будем выступать на турнирах, но мне нужно будет изучить всю информацию от WTA и USTA прежде, чем принимать решение о своём участии на турнирах в США.
Я должна учитывать не только свои, но и интересы своей команды", - говорит австралийка.
Эшли Барти в прошлом году на US Open дошла до четвертого раунда, проиграв китаянке Ван Цян.
Открытый чемпионат США 2020 года должен пройти с 31 августа по 14 сентября.