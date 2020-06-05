Свитолина опубликовала горячий снимок из Монте-Карло. ВИДЕО

"Идти или не идти?", - написала Свитолина в Instagram и выложила снимок в пляжном образе с расстегнутыми шортами.

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Этот титул стал для теннисистки первым с ноября 2018 года, когда ей в Сингапуре удалось выиграть Итоговый турнир.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.