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Свитолина опубликовала горячий снимок из Монте-Карло. ВИДЕО
Украинке очень хочется на пляж.
"Идти или не идти?", - написала Свитолина в Instagram и выложила снимок в пляжном образе с расстегнутыми шортами.
Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Этот титул стал для теннисистки первым с ноября 2018 года, когда ей в Сингапуре удалось выиграть Итоговый турнир.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.
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