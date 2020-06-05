  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Не поехал бы в Нью-Йорк на US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Не поехал бы в Нью-Йорк на US Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист боится заразиться коронавирусом

Надаль: Не поехал бы в Нью-Йорк на US Open
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о возможных перспективах проведения US Open. До сих пор неизвестно, состоится ли турнир "Большого шлема" в Нью-Йорке. Ранее организаторы уже отменили Уимблдон, а также перенесли "Ролан Гаррос" на осень. В настоящее время организаторы рассматривают различные варианты проведения US Open. Возможно, турнир будет проходить в другом городе США. Также непонятно, будут ли допущены на соревнования зрители.

"Если вы спросите меня, поехал бы я сейчас в Нью-Йорк на US Open, я бы сказал, что нет. Но никто не знает, какой будет ситуация через пару месяцев", — цитирует Надаля Ubitennis со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена в zoom.

Нью-Йорк — один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса городов США. В то же время там уже начали смягчать карантинные меры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...