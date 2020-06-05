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Федерер вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых звёзд мира
Теннисист обогнал Месси и Роналду
Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в первую десятку рейтинга 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира, который составил журнал Forbes. Экс первая ракетка мира занял в рейтинге третье место. Больше Федерера зарабатывают лишь рэпер Канье Уэст и модель Кайли Дженнер.
По данным Forbes, 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира заработали $ 6,1 млрд за год. Это на $ 200 млн меньше, чем в предыдущем рейтинге.
Лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых звёзд:
1. Кайли Дженнер (модель) — $ 590 млн;
2. Канье Уэст (музыкант) — $ 170 млн;
3. Роджер Федерер (теннисист) — $ 106,3 млн;
4. Криштиану Роналду (футболист) — $ 105 млн;
5. Лионель Месси (футболист) — $ 104 млн;
6. Тайлер Перри (режиссёр, актёр) — $ 97 млн;
7. Неймар (футбол) — $ 95,5 млн;
8. Говард Стерн (теле- и радиоведущий) — $ 90 млн;
9. Леброн Джеймс (баскетболист) — $ 88,2 млн;
10. Дуэйн Джонсон (актёр) — $ 87,5 млн.