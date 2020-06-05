Джокович: Организаторы US Open предлагают нам чрезвычайные условия

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об условиях, в которых будут проживать теннисисты в период US Open. Цитирует теннисиста портал Blic.

"Как раз вчера у меня был телефонный разговор с лидерами тенниса, в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open. Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я знаю, что не должен об этом говорить, но все же… Нам нужно будет находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты на коронавирус два-три раза в неделю. Нельзя будет, скажем, побывать на Манхэттене.

Ко всему прочему, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, и это просто невозможно. Нужно учитывать, что у нас есть тренера, физиотерапевты, тренер по физической подготовке – они нам нужны. Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть существующие контракты, из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, что произойдет".