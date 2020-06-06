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Элина Свитолина: Я уже знакома с семьей Гаэля, а он познакомился с моей на турнирах

Теннис
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Элина Свитолина: Я уже знакома с семьей Гаэля, а он познакомился с моей на турнирах
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поделилась подробностями из личной жизни, а именно рассказала о том, как познакомилась с родителями своего бойфренда Гаэля Монфиса. Ее слова цитирует Vogue:

"Гаэль уже был в Украине, где познакомился с моей бабушкой, которая влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком раньше, так как иногда они приезжают ко мне на турниры. Мне было важно, чтобы бабушка, одна из самых важных людей в моей жизни, увидела его. С семьей Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, так как дома мы в основном общаемся по-английски.

В этом году у меня две важные цели: укрепить здоровье и развивать благотворительный фонд. Без первого не будет ничего, а от меня зависит очень много людей. Второй - отдушина и воплощение моего огромного желания сделать этот мир лучше" - сказала она.

Напомним, что ранее сообщалось о существенном снижении призовых в теннисе.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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