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Рафаэль Надаль: Чем длиннее пауза, тем сложнее вернуться на 100% для возрастного организма

Теннис
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Комментарий испанца

Рафаэль Надаль: Чем длиннее пауза, тем сложнее вернуться на 100% для возрастного организма
UA-Футбол
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Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал вопросы, связанные с отсутствием зрителей на трибунах и рассказал, трудно ли ему будет выйти на пик формы после долгой паузы.

О соревнованиях без зрителей:

"Для меня всегда борьба перед зрителями, то чувство, когда ты выходишь на стадион, слышишь все эти крики, это особые эмоции. Это основное. Возвращаться на турниры без зрителей, думаю, будет трудно и странно. Надеюсь, что этого не произойдет, но к сожалению, наверное, нам придется играть при таких условиях. Лично мне не нравится такой вариант, когда игра проходит без болельщиков. Я хочу играть перед зрителями. но если ситуация не позволяет нам играть перед болельщиками, то, как и все, я буду адаптироваться. Конечно, я надеюсь, что ситуация улучшится и мы сможем проводить матчи вместе со зрителями уже очень-очень скоро. Потому что без зрителей теннис и спорт теряет практически все".

О возвращении на корты после паузы:

"Чем дольше пауза, тем для более возрастного организма труднее вернуться на 100% формы, если сравнивать с молодыми игроками. Поэтому, я не чувствую, что этот перерыв дает нам преимущество перед молодыми теннисистами. Но в то же время, конечно, есть опыт. в прошлом как раз у меня был опыт, когда случались травмы, так что, я в какой-то степени имею представления, как возвращаться в игру. Не могу сказать, стану ли я теперь играть дольше из-за этой паузы. Мы никогда этого не узнаем. я с нетерпением жду возвращения в Тур и хочу продолжать играть еще несколько лет. За последние несколько лет, думаю, что я научился, как показывает хороший теннис, при этом без необходимости проводить много матчей. Я действительно понимаю, как быть готовым к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне, не имея большой матчевой практики. Уверен, что у меня будет время подготовиться и организовать свой календарь. Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения. Я не чувствую, что этот перерыв дает возростным игрокам преимущество".

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, как познакомилась с семьей Гаэля Монфиса.

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