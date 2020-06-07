Ана Иванович: Самой сложной соперницей была Каролина Плишкова, хотела бы переиграть финал Australian Open 2008

Бывшая теннисистка, сербка Ана Иванович в интервью Hanging Out With Babsi рассказала о подробностях своей карьеры.

Как изменилась ваша жизнь после того, как вы победили на турнире Большого Шлема и поднялись на первое место в рейтинге?

Она стала напряженнее. Мне тогда было 20 лет, когда я выиграла титул Большого Шлема и затем стала первой ракеткой мира. В тот момент все изменилось: из чистого удовольствия от тренировок и соревнований к необходимости выигрывать матчи, потому что в противном случае ты потеряешь первое место в рейтинге. Вы в центре внимания. Мне это не нравилось, я просто хотела играть в теннис. Первая позиция не была моей мечтой, я мечтала играть в теннис, получать от него удовольствие и выигрывать матчи, турниры. Было очень трудно приспособиться.

Кто была ваша самая сложная соперница в Туре?

Есть теннисистки, с которыми нравится играть, а есть те, с которыми наоборот трудно. Когда я только начинала, у меня были очень сложным матчи против Патти Шнидер, я никогда их не забуду. Я не забуду четвертьфинал в Берлине. У меня всегда были отличные матчи со Светланой Кузнецовой. Но самой сложной соперницей была Каролина Плишкова. В течение последних двух лет своей карьеры я с ней играла несколько раз. Она очень хорошо маскировала свою игру. Мне нравилось читать теннис соперниц и я любила играть на грунте, но Плишкова всегда было сложной. Розыгрышей практически нет, она очень хорошо подает.

Какой матч вам бы хотелось переиграть?

Финал Australian Open против Шараповой в 2008 году. Был тяжелый первый сет, 4: 4 30-30 на ее подаче. Мне нужно было выполнить удар справа, но я выполнила укороченный, который попал в сетку. В итоге я проиграла сет со счетом 7:5, кажется. Я не могла забыть этот момент, хотя обычно такое забывается и нужно двигаться дальше. Я очень хорошо играла на том турнире, так что мне бы хотелось пережить это еще раз.

Есть ли что-то, о чем вы скучаете в теннисе?

Я скучаю по турнирам. Это забавно, потому что в 15-16 лет, когда я начинала выступать на взрослых турнирах, я боялась играть на центральных кортах. Мне не нравилось быть в центре внимания, но сейчас я скучаю по этому и это странно. Когда я смотрю, как играют мои друзья и когда я просто смотрю турниры, мне иногда очень хочется оказаться там и снова выступать. Мне нравится путешествовать и встречать друзей. Но даже от воспоминаний становится очень приятно.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры.