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Каролина Плишкова победила на выставочном турнире в Праге
Чешка торжествовала после долгой паузы
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №3) победила на выставочном грунтовом турнире в Праге. В решающем матче она обыграла свою соотечественницу Терезию Мартынцову (WTA №133) со счетом 6-2; 6-4 и получила основной трофей соревнований.
На пути к финалу Плишкова одолела Барбору Стрыцову и Катерину Синякову.
Напомним, что ранее Ана Иванович назвала Плишкову самой сложной соперницей в карьере.
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