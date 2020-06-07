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Каролина Плишкова победила на выставочном турнире в Праге

Теннис
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Чешка торжествовала после долгой паузы

Каролина Плишкова победила на выставочном турнире в Праге
UA-Футбол
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №3) победила на выставочном грунтовом турнире в Праге. В решающем матче она обыграла свою соотечественницу Терезию Мартынцову (WTA №133) со счетом 6-2; 6-4 и получила основной трофей соревнований.

На пути к финалу Плишкова одолела Барбору Стрыцову и Катерину Синякову.

Напомним, что ранее Ана Иванович назвала Плишкову самой сложной соперницей в карьере.

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В статье: Каролина Плишкова
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