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Ястремскую пригласили на выставочный турнир в Сербии

Теннис
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Вторая ракетка Украины возобновляет турнирную практику.

Ястремскую пригласили на выставочный турнир в Сербии
Новина українською

15 июня Даяна Ястремская сыграет на турнире в Белграде, сообщает Академия Янко Типсаревича.

На Eastern European Championship компанию одесситке составят еще два представителя Украины – Екатерина Козлова и Сергей Стаховский, который выступит в мужской сетке.

Известно, что конкурентками Ястремской за титул в столице Сербии станут Кристина Младенович, Полона Херцог, Ольга Данилович, Ана Богдан и другие.

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Публикация от Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko)

Ранее UA-Футбол вспоминал первый в карьере титул Ястремской на турнирах WTA.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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