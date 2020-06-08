Ястремскую пригласили на выставочный турнир в Сербии

15 июня Даяна Ястремская сыграет на турнире в Белграде, сообщает Академия Янко Типсаревича.

На Eastern European Championship компанию одесситке составят еще два представителя Украины – Екатерина Козлова и Сергей Стаховский, который выступит в мужской сетке.

Известно, что конкурентками Ястремской за титул в столице Сербии станут Кристина Младенович, Полона Херцог, Ольга Данилович, Ана Богдан и другие.

Ранее UA-Футбол вспоминал первый в карьере титул Ястремской на турнирах WTA.