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В Ирпене стартует мужской турнир под эгидой ФТУ
8 украинских теннисистов поспорят за победу на UTF Gentlemen Invitational.
На групповом этапе турнира в Теннисном центе ФТУ в квартете А сыграют Владислав Орлов, Никита Маштаков, Олег Приходько и Вячеслав Белинский. В группе B за две путевки в полуфинал поспорят Владислав Манафов, Алексей Крутых, Марат Девятьяров и Павел Шумейко.
Расписание матчей первого игрового дня:
Никита Маштаков – Олег Приходько – начало матча в 10:00 по киевскому времени
Алексей Крутых – Марат Девятьяров – не ранее 12:00
Владислав Орлов – Вячеслав Белинский – не ранее 14:00
Владислав Манафов – Павел Шумейко – не ранее 16:00
Напомним, ранее Федерация тенниса Украины провела аналогичный турнир среди женщин. Чемпионкой в Ирпене стала Марта Костюк, которая в финале обыграла Марианну Закарлюк.