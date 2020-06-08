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В Ирпене стартует мужской турнир под эгидой ФТУ

Теннис
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8 украинских теннисистов поспорят за победу на UTF Gentlemen Invitational.

В Ирпене стартует мужской турнир под эгидой ФТУ
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На групповом этапе турнира в Теннисном центе ФТУ в квартете А сыграют Владислав Орлов, Никита Маштаков, Олег Приходько и Вячеслав Белинский. В группе B за две путевки в полуфинал поспорят Владислав Манафов, Алексей Крутых, Марат Девятьяров и Павел Шумейко.

Расписание матчей первого игрового дня:

Никита Маштаков – Олег Приходько – начало матча в 10:00 по киевскому времени

Алексей Крутых – Марат Девятьяров – не ранее 12:00

Владислав Орлов – Вячеслав Белинский – не ранее 14:00

Владислав Манафов – Павел Шумейко – не ранее 16:00

Напомним, ранее Федерация тенниса Украины провела аналогичный турнир среди женщин. Чемпионкой в Ирпене стала Марта Костюк, которая в финале обыграла Марианну Закарлюк.

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В статье: теннис
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