Доминик Тим уступил в матче выставочного турнира в Австрии за 1-4 места

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим уступил соотечественнику Себастьяну Офнеру в матче за 1-4-e места выставочного турнира в Австрии.

Австрия. 8 июня. Мужчины

Доминик Тим - Себастьян Офнер 6:7, 7:6, 4:6

Это поражение стало первым для Тима с момента возвращения после карантина.

Всего в турнире принимали участие 16 австрийских теннисистов. Помимо Тима и Офнерa за 1-4-e места поборются Давид Пихлер и Лукас Ноймайер, которые также проведут матч сегодня, 8 июня. Матчи Ноймайера и Пихлера с Тимом состоятся послезавтра, 9 июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено в марте и возобновится не раньше 31 июля. Уимблдон был отменён, а "Ролан Гаррос" перенесён с мая на сентябрь.