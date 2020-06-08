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Доминик Тим уступил в матче выставочного турнира в Австрии за 1-4 места
Тим уступил в трех сетовом матче
Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим уступил соотечественнику Себастьяну Офнеру в матче за 1-4-e места выставочного турнира в Австрии.
Австрия. 8 июня. Мужчины
Доминик Тим - Себастьян Офнер 6:7, 7:6, 4:6
Это поражение стало первым для Тима с момента возвращения после карантина.
Всего в турнире принимали участие 16 австрийских теннисистов. Помимо Тима и Офнерa за 1-4-e места поборются Давид Пихлер и Лукас Ноймайер, которые также проведут матч сегодня, 8 июня. Матчи Ноймайера и Пихлера с Тимом состоятся послезавтра, 9 июня.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено в марте и возобновится не раньше 31 июля. Уимблдон был отменён, а "Ролан Гаррос" перенесён с мая на сентябрь.