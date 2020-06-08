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Кирьос: Нанимать тренера — пустая трата денег

Теннис
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По мнению теннисиста, им слишком много платят

Кирьос: Нанимать тренера — пустая трата денег
Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что не ставит перед собой цель выиграть турнир "Большого шлема".

"Лично я думаю, что нанимать тренера — пустая трата денег, потому что им платят слишком много. К тому же у меня нет цели выигрывать „Большие шлемы“. Я просто хочу идти своей дорогой, играть и весело проводить время.

Для меня нанимать тренера бесполезно, не хочу тратить его время. Думаю, я слишком многого достиг, чтобы нанять тренера сейчас. Я делаю всё по-своему и просто не люблю выслушивать советы, если честно.

Я сомневаюсь, что когда-нибудь выиграю „Большой шлем“, потому что моё тело не выдержит семь матчей на турнире, каждый из которых может длиться по три-четыре часа.

Если бы я мог, пил бы пиво после каждого матча. Я просто хочу расслабиться. Спорт воспринимают слишком серьёзно", — приводит слова Кирьоса Australian Associated Press.

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В статье: Ник Кирьос
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