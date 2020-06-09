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На US Open могут отказаться от квалификации

Теннис
(1 голосов)

Открытый чемпионат США пройдет в усеченном формате?

На US Open могут отказаться от квалификации
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса организаторы US Open рассматривают вариант, при котором квалификация будет отменена, а в основной сетке в одиночных разрядах сыграют по 128 теннисистов.

Изменения могут коснуться и парной сетки – в Нью-Йорке подумывают над тем, чтобы сократить количество пар с 64 до 24.

Американская ассоциация тенниса в связи с позицией спонсоров твердо намерена провести турнир именно в Нью-Йорке, хотя ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе US Open в Цинциннати.

Открытый чемпионат США по теннису должен стартовать 31 августа. Действующими чемпионами американского Шлема являются Бьянка Андрееску и Рафаэль Надаль.

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В статье: теннис us open
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