На US Open могут отказаться от квалификации

Из-за пандемии коронавируса организаторы US Open рассматривают вариант, при котором квалификация будет отменена, а в основной сетке в одиночных разрядах сыграют по 128 теннисистов.

Изменения могут коснуться и парной сетки – в Нью-Йорке подумывают над тем, чтобы сократить количество пар с 64 до 24.

Американская ассоциация тенниса в связи с позицией спонсоров твердо намерена провести турнир именно в Нью-Йорке, хотя ранее в СМИ появилась информация о возможном переносе US Open в Цинциннати.

Открытый чемпионат США по теннису должен стартовать 31 августа. Действующими чемпионами американского Шлема являются Бьянка Андрееску и Рафаэль Надаль.