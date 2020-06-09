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Ирпень. Маштаков и Девятьяров побеждают на старте

Теннис
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Результаты первых матчей турнира ФТУ.

Ирпень. Маштаков и Девятьяров побеждают на старте
Новина українською

В группе А Никита Маштаков (№589 рейтинга АТР) за 1 час и 13 минут со счетом 6:3, 6:1 разгромил Олега Приходько (№713). Маштаков сделал пять брейков и уступил один гейм на своей подаче.

Во втором матче группе А Марат Девятьяров (№642) неожиданно переиграл Алексея Крутых (№584) – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 51 минуту. На счету победителя пять брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.

До конца дня на UTF Gentlemen Invitational пройдут еще два матча – Владислав Орлов сыграет с Вячеславом Белинским, а последними на корт выйдут Владислав Манафов и Павел Шумейко.

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