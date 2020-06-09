Свитолина: Есть большой шанс, что US Open и Ролан Гаррос состоятся

Элина Свитолина провела последний официальный матч три месяца назад, когда в финале турнира в Монтреее в трех сетах обыграла Мари Боузкову.

"Я буду играть в Берлине с 13 по 19 июля. Сейчас есть очень большой шанс, что US Open и Ролан Гаррос состоятся. Все начинает медленно возвращаться, хотя, конечно, будут строгие меры безопасности.

Я думаю, что к концу августа или сентября они проведут турниры. Официальных анонсов еще нет, но мне кажется, что скоро нужно будет тренироваться, поэтому турнир в Берлине – отличный старт", - цитирует Свитолину Tennis World USA.

Также Элина Свитолина отметила, что для поддержания формы практиковалась не только с бойфрендом Гаэлем Монфисом, но и с трехкратным победителем турниров Большого шлема Стэном Вавринкой.