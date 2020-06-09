Ирпень. Белинский и Манафов громят соперников

16-летний Вячеслав Белинский, не имеющий профессионального взрослого рейтинга, в первом матче группового этапа сенсационно разбил (6:0, 6:1) третью ракетку страны Владислава Орлова (№ 404 рейтинга АТР). Белинский организовал два брейка, а на в геймах на своей подаче отыграл два брейк-поинта.

В заключительном матче дня Владислав Манафов (№528) в двух сетах обыграл Павла Шумейко (№1075) – 6:0, 6:3. На пути к победе Манафов организовал пять брейков и отдал один гейм на своей подаче.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на турнире в Ирпене первые победы оформили Никита Маштаков и Марат Девятьяров.