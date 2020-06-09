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ITF опубликовала регламент отборочного турнира Олимпийских игр

Теннис
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Олимпийские игры были перенесены с 2020 на 2021 год

ITF опубликовала регламент отборочного турнира Олимпийских игр
Новина українською

На сайте Международной федерации тенниса (ITF) был опубликован регламент отборочного турнира Олимпийских игр в Токио.

Участники, допущенные к соревнованиям, будут определены на основании рейтингов ATP и WTA-туров от 7 июня 2021 года. Не позднее 10 июня 2021 года ITF сообщит национальным федерациям о том, кто из спортсменов примет участие в турнире, а не позднее 17 июня федерациями должна быть подана официальная заявка.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Помимо этого проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а Ролан Гаррос перенесён с мая на сентябрь.

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В статье: ITF
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