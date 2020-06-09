Новак Джокович опубликовал видео, на котором ему четыре года. ВИДЕО

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором ему четыре года.

"Так хорошо предаться воспоминаниям и оглянуться назад, вспомнить, как начинал. Я был так счастлив, получив мою первую ракетку. Посмотрите на моё лицо", — подписал видео Джокович.

Новак Джокович — победитель 79 турниров ATP, в том числе 17 турниров "Большого шлема". В нынешнем сезоне Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open, одолев в финале турнира австрийца Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).