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Новак Джокович опубликовал видео, на котором ему четыре года. ВИДЕО

Теннис
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Теннисист ещё в детстве неплохо играл в теннис

Новак Джокович опубликовал видео, на котором ему четыре года. ВИДЕО
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором ему четыре года.

"Так хорошо предаться воспоминаниям и оглянуться назад, вспомнить, как начинал. Я был так счастлив, получив мою первую ракетку. Посмотрите на моё лицо", — подписал видео Джокович.

Новак Джокович — победитель 79 турниров ATP, в том числе 17 турниров "Большого шлема". В нынешнем сезоне Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open, одолев в финале турнира австрийца Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

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В статье: Новак Джокович
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