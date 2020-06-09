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Новак Джокович опубликовал видео, на котором ему четыре года. ВИДЕО
Теннисист ещё в детстве неплохо играл в теннис
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором ему четыре года.
"Так хорошо предаться воспоминаниям и оглянуться назад, вспомнить, как начинал. Я был так счастлив, получив мою первую ракетку. Посмотрите на моё лицо", — подписал видео Джокович.
Хаха, добро је осврнути се на почетке... да се подсетите како је све кренуло. Био сам толико срећан што сам добио свој први рекет, погледајте моје лице ???????? @telegraf.rs Haha it’s good to reminisce and look back at the beginning.. to remember how you started. I was so happy to receive my first racket in this video, look at my face #priceless #truelove ????????
Новак Джокович — победитель 79 турниров ATP, в том числе 17 турниров "Большого шлема". В нынешнем сезоне Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open, одолев в финале турнира австрийца Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).